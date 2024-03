André em ação pelo Fluminense na derrota para o Botafogo - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 03/03/2024 18:22

Rio - Além da derrota por 4 a 2 para o Botafogo pela última rodada, o Fluminense terá um problema para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Isso porque o volante André, que entrou apenas na segunda etapa, foi expulso na reta final do Clássico Vovô.

O camisa sete do Tricolor errou na saída de bola, perdeu para o volante Kauê e parou a jogada dentro da área, sendo o último homem de defesa em chance clara de gol. O pênalti foi marcado e convertido pelo volante Marlon Freitas.

André, assim como restante do time titular comandado por Fernando Diniz, foi poupado no duelo e substituiu o zagueiro Antônio Carlos logo após o intervalo da partida. Com a derrota, o Fluminense aguarda pelo desfecho da rodada para conhecer seu adversário na semifinal.