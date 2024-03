Fernando Diniz, do Fluminense, na área técnica do Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 04/03/2024 14:43

Rio - O Fluminense perdeu para o Botafogo por 4 a 2, no último domingo (4), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A derrota, além de ter aumentado o jejum do Tricolor em clássicos , fez com que o clube e o técnico Fernando Diniz atingissem marcas negativas.

Com mais um resultado ruim, Diniz se tornou o treinador com o pior desempenho em clássicos na história do Fluminense. São 30 jogos contra os rivais do Flu, com seis vitórias, nove empates, 15 derrotas e apenas 30% de aproveitamento. Os dados são da página "Enciclopédia Tricolor".

Dos seis triunfos de Diniz, três foram recentes, e todas eles contra o Flamengo, sendo uma no Brasileirão de 2022 e as outras duas no Carioca de 2023.

O resultado do último domingo (4) fez com que o Fluminense perdesse quatro jogos seguidos para o Botafogo, o que não acontecia há 62 anos, desde 1962.

Agora, Fluminense e Fernando Diniz têm pela frente o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca, nos dias 9 e 17 de março. É a chance do sonho pelo tricampeonato continuar vivo e acabar de vez com o péssimo retrospecto em clássicos. Por ter se classificado em quarto, o Flu não tem a vantagem do empate para avançar à final.