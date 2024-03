Douglas Costa ficará no banco de reservas e poderá entrar em campo pela primeira vez com a camisa tricolor - Lucas Mercon / Fluminense

Douglas Costa ficará no banco de reservas e poderá entrar em campo pela primeira vez com a camisa tricolorLucas Mercon / Fluminense

Publicado 05/03/2024 11:13

Rio - O Fluminense pode ganhar o desfalque de Douglas Costa para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo sábado (9), às 21h, no Maracanã. O atacante, que precisou ser substituído no clássico com o Botafogo após sentir uma fisgada na coxa direita, preocupa para o duelo.

De acordo com o jornalista Victor Lessa, Douglas realizou exames na última segunda-feira (4), no CT Carlos Castilho, para descobrir o grau da lesão. Ainda não se sabe a gravidade da lesão, mas ele tem sérios riscos de não estar à disposição para o Fla-Flu de sábado.

Apesar de não ser titular, Douglas Costa é considerado uma peça importante na equipe de Fernando Diniz. Ela costuma ser colocado em campo pelo treinador em quase todos os jogos do Tricolor.

Além de Douglas, Diniz terá outro problema para enfrentar o Flamengo. O volante André, expulso contra o Botafogo, cumprirá suspensão no primeiro jogo da semifinal.