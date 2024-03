Troféu da Recopa é exposto no Museu Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 05/03/2024 14:40

Rio - Após vencer a LDU por 2 a 0, na última quinta (29), no Maracanã, e conquistar o título da Recopa Sul-Americana , o Fluminense atualizou o seu museu e colocou a taça da competição continental em exposição. Jhon Arias, que marcou os dois gols da vitória, está em destaque ao lado.

O troféu se encontra na quarta sala do Museu, a de troféus, em destaque ao lado dos quatro títulos de Campeonato Brasileiro (1970, 1984, 2010 e 2012), o da Copa do Brasil (2007) e o da Copa Rio (1952).

Lançado no dia 26 de fevereiro , o Museu Fluminense conta com ambientes temáticos e interativos para o público. O espaço, que foi totalmente remodelado, conta com o troféu da Libertadores exposto, além das demais taças conquistadas pelo Tricolor ao longo de toda sua história.

"O Fluminense é um clube que tem a história ligada à arte, cultura. Quando a gente idealizou o Museu, a gente buscou uma pessoa com essa sensibilidade, uma artista muito conceituada, que pudesse fazer algo não só de futebol, mas algo artístico. Para que o torcedor venha aqui e se emocione não só com as conquistas mas com a história do clube" contou o presidente do clube, Mário Bittencourt, no evento de lançamento.