Lelê comemora gol do Fluminense contra o MadureiraLucas Merçon/Fluminense

Publicado 05/03/2024 17:23 | Atualizado 05/03/2024 17:24

Rio - Uma das apostas do Fluminense , Lelê vem colecionando bons números nesse início de temporada. O atacante, que foi um dos destaques da última edição do Campeonato Carioca e contratado junto ao Volta Redonda, parece ter aproveitado a oportunidade e já marcou seis gols, até o momento.

A quantidade de tentos marcados por Lelê fazem dele o artilheiro do Flu no Campeonato Carioca e na temporada. Além disso, o camisa 18 é o líder de assistências da equipe no ano, ao lado do lateral-esquerdo Rafael Monteiro. Ele só precisa de 83 minutos para participar de um gol do clube das Laranjeiras. Os números são do "SofaScore".

Depois de passar por um 2023 de adaptação, Lelê começou o ano junto com os reservas do Fluminense, enquanto os principais jogadores estavam de férias, devido a disputa do Mundial de Clubes. Foram três gols nos três primeiros jogos da temporada.

Em entrevista, o atacante vê a pré-temporada realizada como trunfo para seu bom desempenho dentro de campo.

"A pré-temporada dá um ganho enorme. O jogador fica muito mais bem preparado. Não fiz pré-temporada quando cheguei ao Fluminense estava perto de começar Libertadores e Brasileirão. É uma diferença enorme quando o jogador faz uma pré-temporada. Ele fica muito mais bem condicionado e consegue resistir a temporada todinha.", declarou.