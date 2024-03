Marcelo e Liam no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 05/03/2024 16:36

O lateral-esquerdo Marcelo compareceu ao treinamento do time sub-9 do Fluminense na tarde daúltima segunda-feira (4) para assistir seu filho Liam. O jogador, que vê seu filho dividir seu tempo entre as quadras e o campo, se emocionou a ver a trajetória de seu filho, muito parecida com a qual ele seguiu como Moleque de Xerém.

"Viver isso com o Liam aqui no Fluminense é maravilhoso. Passa um filme na cabeça. Sabemos do nosso amor pelo futebol, mas, quando falamos de filho, junta a emoção, é uma loucura. É lindo", disse Marcelo, em entrevista ao site oficial do clube.

"Fico sempre muito feliz quando venho a Xerém e estou ainda mais vendo meu filho começando a trilhar os caminhos que trilhei lá atrás. Fico feliz de ele estar seguindo meus passos nessa caminhada. Ele está bem, feliz, gosta de jogar futebol. É o mais importante. Não tem lugar melhor que o Fluminense para tentar realizar um sonho", complementou.

Marcelo também exaltou a estrutura do CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e atestou que vê Liam "em boas mãos" no Fluminense.



"O Fluminense conta com profissionais experientes e capacitados para ensinar. Eles são maravilhosos, têm um amor muito grande pelas crianças. Eu fui ensinado. Fico, primeiramente, agradecido pela oportunidade de aprender tantas coisas aqui em Xerém e, agora, mostrar ao meu filho o quão difícil é ser jogador de futebol. Sou grato por ter tido uma base tão boa aqui no clube. Liam está em boas mãos", concluiu.

Embora tenha visitado o treinamento de Liam, Marcelo também se prepara para a partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. O jogo de ida acontece no próximo sábado (9), às 21h, no Maracanã, e a volta acontece no domingo seguinte (17), no mesmo estádio, mas sem horário definido.