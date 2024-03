Mário Bittencourt - Marcelo Goncalves / Fluminense

Mário BittencourtMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/03/2024 09:59

Rio - A Conmebol decidiu abrir um expediente disciplinar contra o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, pelas críticas feitas à atuação do árbitro Andres Rojas no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, em Quito. Na ocasião, o mandatário tricolor definiu a arbitragem como "lamentável" e com "erros grotescos". A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

O documento registrado pela Unidade Disciplinaria da Conmebol se baseia nas mensagens postadas por Mário em sua conta no X (antigo Twitter) logo após a partida. Segundo a entidade, as palavras do presidente do Fluminense ganharam notoriedade global em vários veículos de comunicação.

Mário Bittencourt foi denunciado por ter desrespeitado os artigos 11.2, b), c) e f) do Código Disciplinar da Conmebol. O prazo para que ele apresente sua defesa é 11 de março, às 13h (de Assunção). Caso seja condenado, ele responderá no Artigo 6, que fala sobre Medidas Disciplinares, e pode receber as seguintes punições:

a. Suspensão por um determinado número de jogos ou por um período;

b. Proibição de acesso aos vestiários ou de ocupar lugar no banco de reservas;

c. Proibição de acesso aos estádios;

d. Suspensão do exercício de uma ou qualquer função relacionada com o futebol por determinado número de jogos ou por determinado período;

e. Proibição do exercício de atividades relacionadas com o futebol;

f. Cancelamento de licença, habilitação, credenciamento ou alvará;

g. Expulsão de uma competição em andamento e/ou exclusão de competições futuras.

A revolta de Mário se deu por conta de um lance ainda no primeiro tempo do jogo contra a LDU, em Quito. Na ocasião, Germán Cano foi derrubado na área e os jogadores tricolores reclamaram muito de penalidade.