David Braz deve permanecer no Fluminense até o final do seu contratoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/03/2024 15:02

Rio - Antes próximo de deixar o Fluminense , o zagueiro David Braz deve permanecer no Tricolor. De acordo com o site "Trivela", o camisa 44 recusou sondagens de outros clubes, pois acredita que pode reconquistar seu espaço na equipe. Atualmente, o jogador se encontra treinando separado do grupo principal.

Santos e Sport foram dois dos clubes que demonstraram interesse em contar com o futebol do zagueiro de 36 anos. No entanto, nenhuma proposta foi formalizada. Braz desejava ter mais minutos dentro de campo e havia a expectativa por uma rescisão de forma amigável para assinar com alguma equipe, mas os projetos oferecidos não o seduziram.

David Braz tem contrato com o Fluminense até o meio do ano, com opção de estender até dezembro. Com a recusa, o atleta agora deseja cumprir seu vínculo com o Tricolor até o final. A diretoria do clube respeitará a escolha de Braz em permanecer, já que ele possui prestígio com a cúpula tricolor e a comissão técnica devido ao seu profissionalismo e a sua postura perante ao elenco. Caso não consiga reconquistar espaço, ele acredita que haverá possibilidades melhores para prosseguir sua carreira.

O zagueiro chegou ao Flu em 2021 e, desde então, disputou 83 partidas pelo clube, marcando 4 gols. Até aqui, conquistou a Libertadores, a Recopa, e os Cariocas de 2022 e 2023 pelo Tricolor.