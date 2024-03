David Braz, zagueiro do Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 06/03/2024 10:49

Rio - O zagueiro David Braz está perto de deixar o Fluminense. Após entrar na mira do Sport, o defensor está negociando sua rescisão de contrato com o Tricolor para poder se transferir para o clube nordestino ainda nesta janela. A informação foi dada pelo site "ge".

Neste momento, o negócio ainda não está fechado, mas tem boas chances de acontecer. David tem contrato com o Flu até junho, mas uma cláusula poderia estender esse vínculo até o final de 2024. Porém, o atleta vem recebendo poucas oportunidades com a camisa tricolor e deseja ter mais minutos em campo, por isso tem preferência pela saída.

No Fluminense, David Braz sempre foi visto internamente com postura exemplar, tanto junto ao elenco quanto diretoria. Por isso, o sentimento de respeito deve pautar a negociação.

Reserva do Fluminense na campanha do título da Libertadores, David Braz perdeu ainda mais espaço em 2024 e disputou apenas um jogo na temporada. Mesmo com a saída de Nino, o defensor viu Thiago Santos crescer improvisado em sua posição. Além disso, houve também a chegada de Antônio Carlos para a reserva.



David Braz chegou ao Fluminense em 2021. Ao todo, o zagueiro coleciona 83 jogos com a camisa tricolor.