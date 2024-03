Jhon Arias não pena em duelo particular com Arrascaeta no clássico entre Fluminense e Flamengo - Marcelo Goncalves/ Fluminense

Publicado 07/03/2024 13:27

colombiano, que elogia o adversário uruguaio, sem perder o foco no que mais importa na partida de sábado (9), às 21h, no Maracanã.

Mais do que herói da Recopa , Jhon Arias é destaque do Fluminense nos últimos anos e peça importante para fazer o time jogar, sendo responsável pelas jogadas ofensivas. Assim como Arrascaeta pelo lado do Flamengo. Com mais um Fla-Flu, agora pela semifinal do Carioca, o duelo particular entre os dois estrangeiros volta a ter destaque, mas não para o

"Eu acho que o Arrascaeta é um bom jogador, mas o duelo não é contra ele, é contra o Flamengo. Então, eu acredito muito no meu time e no nosso elenco. Tomara que eu consiga ajudar da melhor forma e que possamos sair vencedores. Sabemos que são dois jogos difíceis e muito importante para nós, para a continuidade da temporada. Chegamos com essa ambição de conseguir o tricampeonato", avisou o colombiano do Fluminense.



Leia mais: Arias assume protagonismo e se firma como ídolo do Fluminense

Para Arias, os dois confrontos contra o Flamengo - a ida é no sábado e a volta no outro domingo (17) - também são uma oportunidade para o Tricolor se recuperar de um incômodo jejum de 11 jogos sem vencer clássicos.



"Não tem uma receita diferente, estamos trabalhando muito. Infelizmente, por lances do jogo, erros individuais, erros coletivos, perdemos os clássicos. Estamos cientes. O Fluminense não é time para ficar esse tempo sem vencer um clássico. Temos uma oportunidade perfeita para voltarmos a vencer e nos classificarmos para a final", disse.

Com a obrigação de voltar a vencer um clássico para ir à final, já que o Flamengo tem a vantagem de empate no placar agregado dos dois confrontos, o Fluminense tenta aprender com os erros. Em 2024, o time conseguiu apenas um empate (0 a 0 com o Vasco) contra os rivais do Rio e perdeu duas. Além do 2 a 0 para o Rubro-Negro, o mais recente foi o 4 a 2 para o Botafogo.



"O jogo contra o Botafogo é uma lição muito boa para nós. Sabemos que precisamos melhorar algumas coisas que estão faltando no jogo. Estamos nessa procura da nossa melhor versão", avaliou Arias.