Publicado 07/03/2024 14:48 | Atualizado 07/03/2024 15:00

Rio - O Fluminense anunciou, na tarde desta quinta (7), a lesão de Samuel Xavier . O lateral-direito sofreu uma contusão no músculo da panturrilha direita, no treino da última terça-feira (5), no CT Carlos Castilho. É a segunda vez que o camisa 2 passa no departamento médico tricolor, em 2024.

O problema, no entanto, é mais um de alguns que o Fluminense teve desde que o time principal retornou de férias, no início do mês passado. Até o momento, já foram seis jogadores com passagem no departamento médico, sendo que Samuel, ao lado de Marlon, foram os únicos com mais de uma.

O lateral, durante o aquecimento para a partida contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, sentiu dores no joelho direito. Já o zagueiro começou o mês de fevereiro voltando a ter um incômodo no joelho esquerdo, sendo que o local já havia gerado problemas para o defensor no ano passado. Na última quarta (28), ele reclamou novamente da contusão no local.



Gabriel Pires também foi outro presente no departamento médico, mas diferentemente dos demais, o volante desfalcou a equipe por problema muscular, algo que acompanha o camisa 22 desde os tempos de Botafogo.

As menos preocupantes, mas que não deixam de ser lesões, foram as de Marcelo e Keno. O camisa 12 teve lesão na panturrilha direita, a mesma de Samuel Xavier, durante a partida de ida da Recopa, contra a LDU. O atacante, por sua vez, sentiu dores no calcanhar, e precisou ser desfalque no clássico contra o Vasco. No entanto, ambos retornaram aos gramados rapidamente.

A presença mais recente no departamento médico do Fluminense é Douglas Costa, que durante a partida contra o Botafogo, teve uma contusão na coxa e deve, junto de Samuel Xavier, desfalcar o Tricolor na partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, neste sábado (9), às 21h, no Maracanã.

Para efeito de comparação, em 2022 e 2023, até o mês de março, o Fluminense teve apenas três lesões de jogadores considerados titulares. Neste ano já é quase o triplo, o que mostra os problemas com contusões que o clube das Laranjeiras está passando no início da temporada.

Entre os 20 clubes da Série A do Brasileirão, o Fluminense foi o último a iniciar a pré-temporada. Toda a preparação precisou ser antecipada por causa da Recopa Sul-Americana, foco principal do Tricolor nesse início de ano. Com apenas uma semana de treino, os titulares já foram a campo, o que pode ser uma explicação plausível para todos os problemas que a equipe de Fernando Diniz vem passando.