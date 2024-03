Samuel Xavier sofreu lesão muscular na panturrilha durante treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 07/03/2024 13:45

Rio - O Fluminense terá um desfalque de peso para o jogo contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. O lateral-direito Samuel Xavier sofreu uma lesão no músculo da panturrilha direita, no treino da última terça-feira (5), no CT Carlos Castilho. O jogador já iniciou o tratamento.

Samuel Xavier sentiu dores na perna direita durante a atividade de terça-feira. O jogador realizou exames na quarta (6) e constatou-se uma lesão no músculo da panturrilha direita. O Fluminense não informou prazo para retorno aos gramados, mas o lateral já está descartado, pelo menos, da ida da semifinal.

O lateral não será o único desfalque para o primeiro jogo da semifinal do Carioca. O volante André, que foi expulso diante do Botafogo na última rodada da Taça Guanabara, também cumpre suspensão e só retorna na partida de volta, dia 17.

O Fluminense enfrenta o Flamengo, no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Nos últimos quatro anos, o Fla-Flu decidiu o título estadual, mas desta vez apenas um chegará à final. O Tricolor busca um tricampeonato, algo que não acontece desde 1985.