Filho de Marcelo, Enzo marcou o gol da vitória da Espanha sobre a Itália por 1 a 0Reprodução

Publicado 07/03/2024 14:39

Rio - Filho de Marcelo, do Fluminense, Enzo Alves brilhou pela Espanha na categoria sub-15. O atacante, de 14 anos, marcou o gol da vitória da seleção espanhola sobre a Itália por 1 a 0, nesta quinta-feira (7), no CTF Coverciano, em Florença, na Itália.

Na comemoração, Enzo imitou o gesto de Cristiano Ronaldo, que ficou marcado durante sua passagem pelo Real Madrid. O craque português, que foi companheiro e é amigo de Marcelo, é a inspiração do jovem atacante.

Enzo defende o Real Madrid na base desde 2017. Em 2022, ele assinou o primeiro contrato profissional com o clube espanhol. Após o título da Recopa Sul-Americana, Marcelo falou sobre a saudade e a dificuldade de ficar longe e não acompanhar os primeiros passos do filho.

Além de Enzo, Marcelo também incentiva o filho mais novo a ser jogador. Liam, de 9 anos, mora com o lateral no Rio de Janeiro e atua nas categorias de base do Fluminense. O jovem está em transição da quadra para o campo e, recentemente, treinou em Xerém. A transição na base do Flu ocorre entre os 9 e 13 anos.