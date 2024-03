Rômulo Rodriguez será o novo treinador do sub-20 do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 07/03/2024 13:58

Rio - O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (7), o novo treinador do time sub-20. Rômulo Rodriguez, que comandava o sub-17 do Tricolor, é o novo comandante da equipe anteriormente treinada por Caio Couto, que deixou o clube para assumir a Portuguesa.

Assim, o cargo de treinador da equipe sub-17 deixada por Rômulo Rodriguez será ocupada por Felipe Canavan, antigo comandante do time sub-15. O Fluminense também anunciou que vai ao mercado em busca de um novo técnico para ocupar a vaga deixada por Canavan.

Segundo o próprio Fluminense, "o clube enxerga as mudanças nas comissões técnicas do departamento como uma oportunidade de dar às pratas da casa, há tempos familiarizadas com o DNA Tricolor, novas experiências de crescimento".

Rômulo Rodríguez está no Fluminense há seis anos, e conquistou títulos por diversas categorias desde o sub-12. Ele teve maior destaque na equipe apelidada de "Esquadrilha 07", uma das maiores esperanças do Tricolor para o futuro e que trouxe as conquistas do título carioca, da Recopa e da Taça Guanabara de 2023.