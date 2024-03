John Kennedy - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 09/03/2024 15:45

Rio - Atual bicampeão carioca, o Fluminense sonha com o tricampeonato para igualar o feito da geração de 1983 a 1985. O Tricolor enfrenta o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do estadual. O técnico Fernando Diniz terá quatro desfalques e, por isso, relacionou novidades para o clássico.

O Fluminense não terá o volante André, suspenso, à disposição. Além dele, o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Marlon e o atacante Douglas Costa, lesionados, também estão fora. Com isso, o técnico Fernando Diniz relacionou o zagueiro Felipe Andrade e o meia Arthur para o Fla-Flu.

Já em campo, as mudanças na equipe titular devem ser as entradas de Guga no lugar de Samuel Xavier e Renato Augusto na vaga de André. O técnico Fernando Diniz também tem dúvida na disputa entre Marcelo e Diogo Barbosa na lateral-esquerda.

Após conquistar dois títulos consecutivos da Taça Guanabara, o Fluminense amargou um quarto lugar em 2024. O Tricolor enfrenta o Flamengo, campeão do turno, neste sábado, às 21h, e no próximo dia 16, no mesmo horário, no Maracanã. O Rubro-Negro terá a vantagem do empate no placar agregado.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

LATERAIS: Diogo Barbosa, Marcelo e Guga

ZAGUEIROS: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo, Manoel e Thiago Santos

MEIAS: Alexsander, Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias, Martinelli, Lima, Renato Augusto, Arthur e Terans

ATACANTES: Germán Cano, John Kennedy, Lelê, Keno, Lucumí e Marquinhos