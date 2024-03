Renato Augusto e Fernando Diniz - Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 08/03/2024 14:58

Rio - O Fluminense realizou, na manhã desta sexta-feira (8), seu último treino antes de enfrentar o Flamengo, no sábado (9), pela semifinal do Campeonato Carioca. Durante a atividade, Diniz indicou que, como previsto, Guga substituirá o lesionado Samuel Xavier e testou dois jogadores na vaga de André, que cumprirá suspensão pela expulsão contra o Botafogo: Lima e Renato Augusto.

Pelo que foi passado por Diniz no treino, a tendência é que Lima seja o escolhido para começar como titular e Renato Augusto fique como opção no banco de reservas. Nas duas situações, o treinador colocou Martinelli para exercer a função de primeiro volante.

Sendo assim, a provável escalação do Fluminense para o Fla-Flu deste sábado tem Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Lima (Renato Augusto) e Ganso; Keno, Arias e Cano.

Além de André e Samuel Xavier, Fernando Diniz também não poderá contar com o atacante Douglas Costa. Ele sofreu uma lesão na coxa no duelo com o Botafogo e será baixa nas semifinais.

Flamengo e Fluminense fazem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca neste sábado (9), às 21h, no Maracanã. Por ter sido campeão da Taça Guanabara, o time rubro-negro tem a vantagem do empate.