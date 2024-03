Diniz empata com Tim como o quinto técnico com mais jogos na história do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Diniz empata com Tim como o quinto técnico com mais jogos na história do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/03/2024 07:00 | Atualizado 08/03/2024 10:53

Rio - Fluminense e Flamengo se enfrentam na noite de sábado (9), às 21h, no Maracanã, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. Além de ser uma partida decisiva, o clássico será especial para Fernando Diniz, que chegará a marca de 170 jogos no comando do Time de Guerreiros. Com isso, ele irá se tornar o quinto técnico com mais partidas na história do Tricolor, ao lado de Tim.

Tim é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Como jogador, conquistou o Carioca em 1937, 1938, 1940 e 1941. Já como treinador, ele chegou a ser considerado pela revista Placar como o "maior estrategista do futebol brasileiro". Seus números como técnico do Tricolor são razoáveis. Ao todo, soma 170 jogos, 70 vitórias, 45 empates e 55 derrotas, com um aproveitamento de 50%. O "El Péon", como era apelidado, venceu o estadual de 1964, em cima do Bangu, e a Taça Guanabara de 1966, contra o Flamengo. Ele está no museu do Fluminense, na galeria de treinadores históricos, assim como Diniz.

Já Diniz para chegar neste feito passou por altos e baixos no clube. Em 2019, na primeira passagem, o treinador, com uma equipe limitada e sem recursos financeiros, conseguia jogar um futebol vistoso, algo que o torcedor do Fluminense não via há tempos, mas os resultados não apareciam. O resultado: o treinador foi demitido, após 44 jogos no comando, com o Tricolor na zona de rebaixamento do Brasileirão daquele ano.

Após anos longe, colecionando alguns trabalhos decepcionantes em São Paulo, Santos e Vasco, Diniz retornou ao Fluminense para sua segunda passagem, em 2022. De acordo com o presidente Mário Bittencourt, o treinador mandou uma mensagem para ele revelando que "algo além do espiritual" o fez escrever pedindo para voltar ao clube.

Diniz garante que as experiências em outros clubes o prepararam para voltar ao Fluminense e fazer um grande trabalho. E parecia que o comandante estava certo. Desde que retornou, foram 126 jogos pelo Tricolor das Laranjeiras, e a certeza de que havia cumprido o desafio que não conseguiu na primeira passagem: aliar o bom futebol jogado aos resultados.

O torcedor viu Fernando Diniz devolver o prazer de assistir ao time jogar e recolocou o Fluminense de volta ao protagonismo, após anos difíceis. Contra esse mesmo Flamengo, Diniz conquistou seu primeiro título como treinador: o Carioca de 2023. Agora, o treinador revê o rival em mais uma noite especial para sua carreira. Afinal, após as conquistas da Libertadores e Recopa, o comandante faz cada vez mais história no Fluminense.

TÉCNICOS COM MAIS JOGOS NA HISTÓRIA DO FLUMINENSE:

1 - Zezé Moreira (482 jogos)

2 - Abel Braga (352 jogos)

3 - Ondino Vieira (302 jogos)

4 - Renato Gaúcho (202 jogos)

5 - Tim (170 jogos)

6 - Fernando Diniz (169 jogos)

*Matéria produzida pelo estagiário Lucas Dantas, sob supervisão de Rodrigo Souza