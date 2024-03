Marlon sentiu dores no joelho e está fora do clássico contra o Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/03/2024 14:19

Rio - O Fluminense tem mais um desfalque para o clássico contra o Flamengo. O zagueiro Marlon sentiu dores no joelho direito durante o treino desta sexta-feira (8), no CT Carlos Castilho, e foi vetado do jogo. O jogador já iniciou o tratamento no clube.

Marlon tem apresentado dores no joelho desde a pré-temporada. O zagueiro foi utilizado em dois jogos na Taça Guanabara, além de entrar durante o segundo tempo no jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra a LDU, em Quito, no Equador.

O zagueiro é a primeira opção para a zaga nas ausências de Felipe Melo e Thiago Santos, que são titulares do time. Sem Marlon, o jovem Felipe Andrade, que foi um dos destaques do Fluminense nas primeiras rodadas da Taça Guanabara, pode ser relacionado.

Ao todo, o Fluminense tem quatro desfalques para o clássico contra o Flamengo. Além do zagueiro Marlon, o lateral-direito Samuel Xavier teve uma lesão na panturrilha e o atacante Douglas Costa sofreu uma lesão na coxa. Já o volante André cumpre suspensão pela expulsão contra o Botafogo, na última rodada.

O Fluminense enfrenta o Flamengo, neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Já a partida de volta será no domingo, dia 17, em horário a definir, no mesmo local. O Rubro-Negro conquistou a Taça Guanabara e, por isso, tem a vantagem do empate.