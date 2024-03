Guga substituiu Samuel Xavier no jogo de volta das semifinais, contra o Internacional - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/03/2024 12:00

Com a lesão na panturrilha direita de Samuel Xavier, Guga será o lateral-direito do Fluminense na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado (9), às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã. A presença do jogador em jogos importantes, entretanto, já é algo que a torcida tricolor está acostumada.

Na segunda partida da final do Campeonato Carioca do ano passado, também contra o Flamengo, o lateral-direito foi titular após Samuel Xavier ter sido expulso no jogo da ida. Apesar de perder por 2 a 0 no primeiro duelo, com Guga em campo, o Fluminense conseguiu vencer o rival por 4 a 1 e conquistou o título do estadual.

A mesma situação aconteceu na semifinal da Libertadores do ano passado, contra o Internacional. No jogo da ida, no Maracanã, Samuel Xavier recebeu um cartão vermelho ainda no primeiro tempo, e Guga entrou em campo e ajudou o Tricolor a manter o empate por 2 a 2.

Com a suspensão de Samuel Xavier, Guga foi titular no segundo jogo, no Beira-Rio. Nessa ocasião, o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, com gols de John Kennedy e Germán Cano, e se classificou para a final da Libertadores, onde se sagraria campeão após vencer o Boca Juniors.

Sendo titular no início da temporada por conta de outra lesão de Samuel Xavier, Guga deu uma assistência em sete jogos disputados. Tal passe para gol foi na vitória por 4 a 1 sobre o Bangu, pela quinta rodada, onde o lateral-direito cruzou a bola para Keno marcar.