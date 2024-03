Fernando Diniz nunca venceu Tite na carreira - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/03/2024 07:00 | Atualizado 10/03/2024 10:44

Rio - O Fluminense vai precisar de um milagre para chegar à final do Campeonato Carioca em 2024. O Tricolor das Laranjeiras foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 , neste último sábado (9), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal, e precisará de uma vitória por três gols de diferença para seguir sonhando com o tricampeonato estadual – que aconteceu pela última vez entre 1983 e 1985.

É difícil, mas não é impossível. No ano passado, o Fluminense também precisou vencer o Flamengo por três gols de diferença para conquistar o título estadual, e conseguiu – perdeu o primeiro jogo da final por 2 a 0 e ganhou a segunda partida por 4 a 1. Esta, no entanto, foi a última vitória tricolor em clássicos. Ou seja, há quase um ano (ou 12 jogos de jejum).

Voltar a vencer clássicos não é o único desafio do técnico Fernando Diniz. Para o Fluminense encerrar o jejum contra os rivais, o treinador tricolor terá que conseguir algo inédito na carreira: vencer Tite. Sim, Diniz nunca venceu Tite. Desde 2016, quando aconteceu o primeiro embate, até a derrota no Fla-Flu do primeiro jogo da semifinal do Carioca de 2024, foram cinco jogos, três derrotas e dois empates.

Em 2016, Fernando Diniz comandava o Osasco Audax, enquanto Tite – com nome já marcado na história do Corinthians – estava prestes a assumir a seleção brasileira. No primeiro duelo, Tite venceu por 1 a 0. Já no segundo encontro, empate por 2 a 2. Os treinadores voltaram a se encontrar no ano passado, no Fla-Flu do segundo turno do Brasileirão. Tite era ex-treinador da Seleção, enquanto Diniz era o atual. O clássico terminou empatado por 1 a 1.

A expectativa neste ano era que Fluminense e Flamengo disputassem os títulos da Taça Guanabara e do Carioca mais uma vez. No primeiro Fla-Flu da temporada, estava em jogo a liderança do turno, e deu Flamengo por 2 a 0. O reencontro aconteceu antes do esperado, pela semifinal, e o resultado se repetiu. Novamente o time de Tite dominou a equipe de Fernando Diniz.

2024 – Fluminense (Fernando Diniz) 0 x 2 Flamengo (Tite)

2024 – Flamengo (Tite) 2 x 0 Fluminense (Fernando Diniz)

2023 – Flamengo (Tite) 1 x 1 Fluminense (Fernando Diniz)

2016 – Corinthians (Tite) 2 x 2 Osasco Audax (Fernando Diniz)

2016 – Osasco Audax (Fernando Diniz) 0 x 1 Corinthians (Tite)

Fluminense pode igualar pior jejum da história

Se o Fluminense da era Fernando Diniz será lembrado para sempre pelos títulos inéditos da Libertadores e Recopa Sul-Americana, também pode ficar marcado pelo pior desempenho em clássicos da história do clube. Caso não vença o Flamengo, no próximo sábado (16), o Tricolor alcança 13 jogos de jejum contra os rivais, algo que aconteceu outras duas vezes: entre 1961 e 1962, e entre 1995 e 1996.

A última vitória do Fluminense em clássicos foi no segundo jogo da final do Carioca de 2023, quando venceu o Flamengo por 4 a 1 e conquistou o título estadual. Na ocasião, o técnico Fernando Diniz estava suspenso por conta da expulsão na primeira partida. Desde então, foram 12 clássicos, sete derrotas e cinco empates.

Além de encerrar o jejum em clássicos e conquistar um resultado inédito contra Tite, Diniz precisa se provar em clássicos. O treinador tem o pior desempenho de um técnico na história do Fluminense em clássicos – com pelo menos 30 partidas. Ao todo, são 31 jogos, seis vitórias, nove empates e 16 derrotas, com 30% de aproveitamento.