Gabriel Pires, do Fluminense, durante treino no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/03/2024 22:12

Rio - Gabriel Pires pode ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico com o Flamengo, no próximo fim de semana. Isso porque o volante, que estava em transição, participou do treino desta segunda-feira, 11, com o grupo no CT Carlos Castilho.

Reforço para 2024, Gabriel Pires tem sofrido com problemas musculares e disputou apenas duas partidas com a camisa do Fluminense. A última foi na vitória do Tricolor sobre o Madureira por 1 a 0, no dia 17 de fevereiro, pela Taça Guanabara.



O Fluminense enfrentará o Flamengo no próximo sábado, às 21h, no Maracanã, em partida válida pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, o Rubro-Negro venceu o Tricolor por 2 a 0

Campeão da Taça Guanabara, o Fla tem a vantagem do empate no placar agregado. Dessa forma, o Flu precisará vencer por pelo menos três gols de diferença para avançar à decisão do Estadual.