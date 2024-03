Filho e netas viram Carlos Castilho representado em muitos momentos do Museu Fluminense - Divulgação / Fluminense

13/03/2024

Museu do Fluminense recebeu a visita nesta quarta-feira (13) da família de Carlos Castilho,localizado na sede das Laranjeiras. O filho e as netas do histórico goleiro ficaram agradecidos pela homenagem.

"É sempre motivo de grande emoção vir ao Fluminense. Conhecer o novo museu, no qual meu pai está presente, é muito especial. Ele defendeu essas cores por quase 20 anos e é muito bonito reviver essa relação tão forte que teve com o clube. Ver que até hoje ele é tão reverenciado pelos torcedores e pelo próprio clube é fantástico e motivo de orgulho", celebrou Carlos Castilho, filho do goleiro, ao site oficial do clube.



foto do goleiro, inclusive, é a representação do time campeão da Copa Rio de 1952, que o Tricolor

Além de aparecer no mural de 50 principais jogadores da história do Fluminense, Castilho também está presente em outros espaços, como a de times históricos, e na sala de troféus. Uma, que o Tricolor tenta reconhecer como Mundial

"Fico muito feliz de poder ver o meu avô em cada cantinho no meio de toda essa história grandiosa, que é contada aqui de forma tão bonita. Infelizmente, eu não o conheci e não pude vê-lo jogar, mas poder ver aqui o quanto ele foi importante e é valorizado é muito legal", disse a neta Ana Carolina.



Castilho é o jogador com mais partidas pelo Fluminense (698) e ficou marcado não apenas pelas conquistas (Copa Rio, três de carioca, e dois do torneio Rio-são Paulo), como também por pedir para amputar o dedo mindinho da mão esquerda para participar de uma partida. O goleiro estava com uma lesão óssea e não queria desfalcar o time, mostrando o amor que tinha pelo Tricolor.