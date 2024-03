Fernando Diniz usará, na medida do possível, força máxima diante do Flamengo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 14/03/2024 18:09

Rio - O Fluminense tem sofrido com problemas físicos neste início de temporada. O Tricolor, que iniciou a pré-temporada mais tarde em relação aos rivais por causa da participação no Mundial de Clubes, ainda parece longe da forma ideal. O esforço dos jogadores para ficarem minimamente em condições na Recopa não surtiu efeito no Carioca, e o resultado disso são as constantes mudanças na equipe titular.

Desde o início da temporada, o Fluminense só conseguiu ter o time ideal à disposição somente no jogo de volta da Recopa, contra a LDU, do Equador, no Maracanã, no dia 29 de fevereiro. O único titular que ainda não tinha estreado foi o lateral-direito Samuel Xavier, que deu a assistência para Jhon Arias marcar o primeiro gol da partida. O jogador, no entanto, sofreu uma lesão na panturrilha dias depois do título.

A sina de desfalques não terá fim pelo menos antes da decisão do Campeonato Carioca, caso o Fluminense chegue lá. O Time de Guerreiros deve ter quatro desfalques para enfrentar o Flamengo, sábado (16), no Maracanã. Samuel Xavier, com lesão na panturrilha, Douglas Costa, com lesão na coxa, e Marlon, com dores no joelho, estão praticamente descartados. Thiago Santos, por sua vez, está suspenso.

Por outro lado, André volta a ficar à disposição após cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Botafogo. Já Gabriel Pires se recuperou de lesão muscular e está treinando normalmente com o elenco. Por fim, Ganso não teve lesão detectada e deve ser relacionado caso não apresente nenhum incômodo até a véspera da partida.

Fluminense e Flamengo se enfrentam no sábado (16), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu a primeira partida por 2 a 0 e, com isso, pode até perder por dois gols de diferença para garantir vaga na final da competição contra Nova Iguaçu ou Vasco.