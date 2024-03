Fabio Matias é o técnico interino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/03/2024 20:25 | Atualizado 13/03/2024 20:30

Bragança Paulista - O Botafogo está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, às 21h30 desta quarta-feira, 13, pelo jogo da volta da terceira fase da Libertadores. As mudanças em relação à partida de ida são as entradas de Marçal, Danilo Barbosa e Marlon Freitas nas vagas de Hugo, Gregore e Tchê Tchê.

Dessa forma, o Alvinegro vai a campo com: Gatito Fernández; Damián Suárez; Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares.

Na partida de ida, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Dessa forma, o Glorioso avança à fase de grupos com qualquer empate. Já uma derrota por um gol de diferença força a decisão por pênaltis.