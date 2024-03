Alexander Barboza ressaltou a importância da torcida no jogo de ida e conta com o apoio alvinegro em São Paulo - Vítor Silva / Botafogo

Alexander Barboza ressaltou a importância da torcida no jogo de ida e conta com o apoio alvinegro em São PauloVítor Silva / Botafogo

Publicado 13/03/2024 12:00 | Atualizado 13/03/2024 12:01

Rio - Novo xerife do Botafogo , Alexander Barboza projetou o duelo de volta com o RB Bragantino, desta quarta-feira (13), pela terceira fase da Pré-Libertadores. A partida será no Nabi Abi Chedid, às 21h30, e o Alvinegro tem a vantagem do empate por ter vencido a ida por 2 a 1 . O zagueiro avaliou a preparação do time e reforçou a importância de ficar ligado nos detalhes ao longo do jogo.