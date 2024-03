Marçal deve ser titular contra o Bragantino - Vitor Silva / Botafogo

Marçal deve ser titular contra o BragantinoVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/03/2024 20:11

Rio - O Botafogo deve ter uma mudança para decidir a vida na Libertadores. O lateral-esquerdo Marçal é cotado para começar a partida contra o Bragantino, nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da terceira fase da competição.

O lateral treinou como titular nos últimos dias e a tendência é que comece jogando, de acordo com o "ge". O Botafogo deve ir a campo com Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Marçal; Gregore (Tchê Tchê), Danilo Barbosa e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares.

Marçal foi titular no ano passado, mas perdeu espaço durante a derrocada no Brasileirão e começou a atual temporada alternando entre titular e reserva. Nos últimos jogos, agradou o técnico interino Fabio Matias, e deve receber uma nova oportunidade no jogo mais importante do ano.

O Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 1, no Nilton Santos, e joga por um empate para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.