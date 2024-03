Dono da SAF do Botafogo, John Textor tem feito declarações de corrupção no futebol brasileiro - Olivier Chassignole / AFP

Publicado 12/03/2024 12:57 | Atualizado 12/03/2024 13:01

Rio - A polêmica acusação de John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre manipulações de resultados no futebol brasileiro, segue repercutindo. Após o Palmeiras publicar uma nota oficial repudiando as declarações do executivo e prometendo ações legais, o empresário norte-americano adotou uma posição de ignorar, segundo o "ge".

Em vídeo divulgado recentemente, John Textor afirmou que havia um relatório de investigação de um jogo do Palmeiras em 2022. O executivo teve conhecimento da nota do Palmeiras, mas ignorou. O foco de sua defesa nas últimas horas foi sobre a resposta enviada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que havia determinado três dias para a entrega das provas

Botafogo e Palmeiras disputaram o título do Brasileirão de 2023. O Alvinegro liderou o campeonato por mais de 30 rodadas, mas foi superado na reta final pelo Alviverde. No confronto direto entre as equipes, o Alvinegro chegou a abrir 3 a 0, mas levou a virada. Após o apito final, John Textor fez duras críticas contra a arbitragem e a CBF.

John Textor voltou a polemizar após a vitória do Botafogo sobre o Bragantino por 2 a 1, na última semana, pela Libertadores. O empresário revelou ter gravações de juízes reclamando de não pagamento de propina. Em vídeo divulgado dias depois, ele deu mais detalhes e afirmou que o árbitro tinha "sotaque carioca", além de ter recebido a gravação de um "funcionário da CBF".