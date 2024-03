Goleiro Raul, ex-São Luiz-RS, é o novo reforço do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 11/03/2024 19:46

Rio - Reforço para a temporada, o goleiro Raul desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 11, para se apresentar ao Botafogo. Ainda no aeroporto, ele comemorou o acerto com o Glorioso, destacou a vontade de brigar por títulos e revelou que sua principal característica é a frieza.

"É o primeiro clube de série A na minha carreira. Um time que tem uma torcida grande e fanática. Espero poder representar bem meu nome e o do Botafogo, fazendo minha parte e buscar títulos para o clube. Estou muito feliz e motivado", disse Raul, à Super Rádio Tupi.

"Gosto do jogo com os pés, mas a minha principal característica é a frieza. Saber os momentos do jogo que tenho que influenciar ou ser influenciado, sabendo comunicar bem dentro de campo", completou.

Raul tem 26 anos e estava no São Luiz-RS. Revelado pelo Juventude, o goleiro também teve passagem por clubes como Criciúma, CSA e outros de menor expressão até chegar ao time de Ijuí. O contrato com o Alvinegro é válido até o fim de 2025.

O goleiro é o décimo primeiro reforço do Botafogo para a temporada. Além dele, o Alvinegro também acertou as chegadas do goleiro John, do lateral Damián Suárez, dos zagueiros Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo, do volante Gregore e dos atacantes Luiz Henrique, Jeffinho, Savarino e Emerson Urso.