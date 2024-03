Maurício, meia do Internacional - Ricardo Duarte/SC Internacional

Publicado 10/03/2024 19:59

Rio - Apesar do fechamento da janela para transferências internacionais, o Botafogo segue ativo no mercado para reforçar seu elenco. Desta vez, o Glorioso aposta no mercado nacional e pretende fazer uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 65,4 milhões na cotação atual) ao Internacional pelo meia Maurício, de 22 anos. A informação é do portal "GOAL".

A ideia do Botafogo é enviar uma oferta ao término dos campeonatos estaduais. Como o jogador só poderá ser inscrito entre os dias 1º e 19 de abril, caso seja contratado, o time carioca não tem pressa na negociação.

Apesar do interesse, o Botafogo terá que driblar um obstáculo: o desejo do Inter de não vender o jogador para um clube brasileiro. Todas as vezes que foi procurado por um time do cenário nacional, o time gaúcho deixou claro que seu desejo é negociá-lo para o exterior.

Além do Botafogo, diversos outros clubes brasileiros já demonstraram interesse em Maurício. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Red Bull Bragantino tentaram tirar o jogador de Porto Alegre, mas não tiveram sucesso.