John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/03/2024 10:32

Dono majoritário da SAF do Botafogo, o empresário John Textor deu mais detalhes do suposto áudio que revelaria um caso de corrupção de um árbitro do futebol brasileiro. Em vídeo divulgado em seu próprio site na noite do último sábado (9), o americano afirma que a gravação, que foi validada, mostra um juiz de sotaque carioca triste por não conseguir manipular um jogo de "divisão menor" do jeito que precisava para ganhar o dinheiro.

"Eu recebi uma gravação de um funcionário ligado à CBF. Foi validado e autenticado. Foi falado para mim, por autoridades de confiança, não foram jornalistas, nem agentes. Também estão na mão da polícia e estiveram nas mãos de governantes por um ano. Foi em uma divisão menor, é um jogo conhecido por nós. Tem um técnico, um time, pessoas que autenticamos. Tem a gravação de um árbitro dizendo que estava triste de ter perdido dinheiro porque o jogo que ele estava tentando manipular não tinha ido do jeito que ele estava tentando influenciar. Ele foi específico: ele deu 1 minuto no relógio e deu um pênalti que não deveria e o atacante bateu o pênalti na trave. Ele reclamou, dizendo que tudo que fez tudo que foi possível. É de um sotaque carioca, vocês vão saber melhor que eu, isso nos permite identificar de qual árbitro é", iniciou Textor.

Textor também revelou no vídeo que o assunto estava sendo investigado pela CBF antes dele comentar sobre o assunto após o jogo contra o Bragantino. O americano também relatou que viu um jogo do Palmeiras estar envolvido na análise, entretanto, disse que o clube paulista não estava envolvido.

"As pessoas costumam falar de corrupção e colocam os jogador no meio o tempo todo porque é mais fácil. Primeiro, alguém foi pago para levar um cartão amarelo. Não é nem ilegal. As pessoas descobrem, pedem desculpas. Na época daquela gravação, que estava nas mãos do governo, tinha um relatório de manipulação de resultados, isso também tinha sido produzido, acredito que tinha sido envido e já fornecemos evidência disso para o tribunal. O relatório da manipulação de resultados é relacionado a um jogo que terminou em 2022, era um jogo do Palmeiras. Parece que o Palmeiras não estava envolvido. Era Palmeiras x Fortaleza. Essa evidência foi enviada para a CBF, não sei quem estava envolvido nisso, eu não estava envolvido", afirmou o empresário.

Textor também afirmou que está se esforçando para fazer o futebol brasileiro melhorar e, além disso, fez uma reflexão envolvendo as casas de apostas.

"Tenho provas de manipulação de resultados e agora analisamos anos anteriores do Botafogo estar envolvido. Os piadistas pelo mundo falam que estamos chorando. Eu pareço estar chorando? Não, não estou chorando. Estou fazendo meu melhor para ajudar. Então, essa empresa estava aqui antes da gente, eles analisavam jogos antes de nós. Casas de apostas perdem dinheiro com manipulação de resultados. Por que elas a contratam? Eles não podem consertar isso, então não querem perder dinheiro. Eu poderia suspeitar que existam empresas assim porque eles querem mandar nas odds [cotações], para ajustar o risco em um jogo específico. Um time com uma manipulação consistente, não estou falando especificamente do Palmeiras, mas falando do conceito… Se tem um time que tem muita atividade, muita coisa estranha, atividades de apostas, a manipulação acontece, esses caras sabem. É isso que as nossas provas mostram", encerrou.

Confira outros tópicos mencionados por John Textor no vídeo divulgado no último sábado (9)

Busca por melhorias

"Olha, nós falamos sobre isso no final da última temporada, do final difícil. Sabe, eu sou o cara que não gosta de olhar para trás. Isso é o que eu acredito, eu sempre olho para a frente na vida. Nós aprendemos algumas coisas, aprendemos com o passado, aprendemos com o que aconteceu ano passado. Muitos torcedores têm uma boa ideia do que eles viram acontecendo dentro de campo, nós temos uma boa ideia do que aconteceu fora do campo. E o meu trabalho é aprender com esses acontecimentos e estar atento a eles, para defender essa instituição. Eu vim para cá porque fui convidado para ajudar a trazer novas ideias e novas coisas para o Brasil. E o que aprendi com os problemas do passado é que geralmente as pessoas ao redor do mundo falam sobre eles. É um problema global no futebol. As pessoas pensam que eu estou atacando o Brasil, mas eu não estou. O que estou tentando trazer é um pouco do que aprendi pelo mundo, em que eles estão tentando consertar a manipulação de resultados, eles estão tentando mudá-la. Estamos tentando melhorar a arbitragem com treinamento, pagando mais, fazendo trabalhar em tempo integral. Esses são os temas que eu trouxe para o Brasil, junto com outras lideranças, junto com outros reformistas que estão aqui no Brasil. Coisas que falamos na Libra, esse é o benefício de começar uma nova liga. Então por que estamos falando de corrupção?"

Tecnologia e Palmeiras

"O treinador, os jogadores, estão falando sobre a temporada. Nós vemos que estamos prontos para seguir em frente como todo mundo. Todo mundo está se preparando para a temporada. Uma das consequências das minhas declarações públicas após o jogo naquela noite, quando entrei no campo contra o Palmeiras, eu já tinha as evidências das coisas que aconteceram antes do jogo. Nós temos conhecimento que não é sobre arbitragem, é sobre alguns árbitros. Temos conhecimento do que aconteceu em alguns jogos, nós temos um “olho que tudo vê” que antes não era possível quando assistíamos a jogos de futebol. É machine learning, é visão de computador. Nós todos temos a capacidade como humanos de assistir a momentos individuais nas partidas e, sim, nós vemos o campo, mas enquanto isso muitas coisas acontecem. Uma pessoa não consegue digerir milhões de pixels e movimentos por todo o campo. Só conseguimos focar em poucas coisas. A visão do computador nos permite ver tudo. Cada minuto do jogo, cada momento-chave, cada segundo do jogo, todos os jogadores, medir as tendências e ver o que está errado. Nós estamos falando sobre isso para ter certeza que não volte a acontecer o que aconteceu no ano passado. E não estou falando sobre o que os torcedores do Botafogo estão dizendo, nós nunca mais vamos ver essa falta de motivação. Nós podemos… Nossos jogadores tiveram que lidar com o que estava acontecendo fora de campo e eu acredito que eles sabiam disso. E eu vi, eu não sei, 14 de 17 jogos nós ganhamos e depois o mundo mudou. Sério? Isso simplesmente acontece? Do nada todo mundo começa a jogar mal? Não. Futebol é difícil, os outros jogadores são bons, tivemos um bom campeonato, tivemos bons times, as pessoas que estamos indo atrás não são os jogadores do Palmeiras. Não tem um jogador do Palmeiras envolvido na manipulação de resultados nas nossas pesquisas dos jogos do Palmeiras, não tem nenhum funcionário, que a gente saiba, na liderança da instituição, nem o treinador e nem ninguém do Palmeiras que acreditamos estar envolvido, que sabemos que está envolvido na manipulação dos jogos do Palmeiras. É uma batalha pela alma do nosso esporte e precisamos estar juntos."

Processo movido por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

"Em nenhuma alegação que fizemos contra o Ednaldo, e o que foi confundido na tradução do meu processo, você viu o vídeo, eu nunca disse 'esse homem é corrupto'. Eu não o conheço, nunca encontrei com ele. Ele é o líder de uma grande organização. Ele tem o trabalho dele e eu tenho o meu. E nós não nos comunicamos. Eu posso te falar, eu estou falando de corrupção porque eu estou sendo processado por esses comentários que eu fiz sobre corrupção. Eu me sinto muito confortável porque é desejado um esclarecimento dos dois lados entre nós e a CBF. Para estamos prontos para a próxima temporada. Eu acredito que eles também estão provavelmente investigando o problema. É impossível não estamos, e nós acreditamos agora, minha crença atual, as pessoas precisam parar de botar palavras na minha boca, falando sobre mim e Ednaldo. Ele é um agente de mudança de um jeito diferente, eu também sou um agente de mudança de um jeito diferente. Cada um tem a sua abordagem. Eu acho que ele vai estar do lado certo da história e acredito que ele será útil, mas nós temos que providenciar evidências. Então, o que está acontecendo com o processo? Minha percepção é que foi arquivado. Foi emocional, eu acho que ele tinha preocupações sobre o que ele achou que tinha sido dito. E eu acho, ele pode muito bem ter se justificado para defender a si próprio e o nome dele com base no que ele pensava que eu estava dizendo."

Críticas da ANAF e ação do STJD

"Eu acho que aprendi muito sobre comunicação nesse país. E então, o que eu fiz, eu pediria para que todos os líderes do esporte façam um pouco. Se você está em campo e você é um juiz, pare de falar com a imprensa sobre o gringo doido e encobrindo sua má performance porque você está do lado errado da história. Você não tem a informação, você não viu as evidências. Quando tentamos mostrar as evidências para as autoridades, na primeira vez foram 74 páginas, foi uma manipulação de resultado em um jogo específico, foram pessoas vindo e pagando jogadores para entregar um jogo. E isso demorou 18 horas de consideração pelas autoridades antes deles virem com um pronunciamento, e disseram que não tinha nada a ser feito, não há fundamento legal. Bom, dez anos de reputação tecnológica, as pessoas que criaram o relatório, elas vieram ao Brasil observar esses jogos bem antes de nós chegarmos aqui e eles foram imediatamente distraídos pelas outras pessoas que não queriam ter essa conversa. Falavam “eles foram contratados pelo Botafogo”, você não pode os ouvir. Ai, meu Deus, isso não ajuda a evolução do nosso esporte. Eles estão aqui antes da gente. Eles te contam, eles têm clientes que perdem dinheiro, organizações profissionais e casas de apostas e organizações governamentais e outros que querem limpar o jogo. Eles têm outros que perdem dinheiro quando não manipulação. É por isso que estamos aqui, foi assim que os conhecemos, foi como descobrimos sobre a manipulação de resultados em 2021, 2022, 2023. Eu não fiz tudo isso para cobrir o fato de que o Adryelson recebeu um cartão vermelho altamente inapropriado, que até as autoridades vieram e disseram altamente inapropriado cartão vermelho. Alterou o jogo e mudou o campeonato. E se eu falo sobre isso, as pessoas da imprensa falam que eu estou chorando. Eu não choro. Venha até mim se você vai falar isso. Eu estou aqui me comunicando com informações, eu vou na TV, eu dou entrevistas, mas os piadistas que estão em posição de poder, que querem diminuir a situação por conta de situações que não entendo. Eu não estou aqui para duvidar da integridade de ninguém."

Por que tratar o caso como corrupção?

"Evidências. Você sabe, olha, nós estamos falando sobre corrupção porque o processo ainda está aberto. Se você quer que eu pare de falar sobre corrupção, não mantenha ativo um processo criminal contra o líder de uma organização no tribunal por meses, meses e meses. Serão anos, até a próxima temporada. Eu fui convidado para ajudar a evoluir o esporte, mas estou no tribunal defendendo meu desejo de impulsionar mudanças no esporte. Então, eu realmente acho que os processos vão acabar porque eu conheço as pessoas que arquivam, aparentam ser agentes de mudança do seu jeito, atingindo muito progresso nesses problemas separados de nós. Eu não acho que seja uma luta que vai durar muito. Sim, acredito que nós vamos ficar bem com a CBF."