Yarlen marcou o primeiro gol do Botafogo contra o Sampaio Corrêa - Vitor Silva/Botafogo

Yarlen marcou o primeiro gol do Botafogo contra o Sampaio CorrêaVitor Silva/Botafogo

Publicado 10/03/2024 18:09

Rio - O Botafogo largou na frente na disputa por uma vaga na final da Taça Rio. Com time reserva, o Alvinegro venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, neste domingo (10), em Bacaxá, e pode perder por até um gol de diferença na partida de volta para chegar à decisão. Os jovens Yarlen e Sapata marcaram os gols da vitória alvinegra, enquanto Índio descontou para a equipe de Saquarema.

Sem os titulares, que foram poupados por causa do confronto com o Bragantino, quarta-feira (13), às 21h30, pela Libertadores, o Botafogo sentiu a falta de entrosamento. Porém, não faltou luta. O Sampaio Corrêa incomodou na etapa final, mas os jovens deram conta e resolveram. A partida de volta será no próximo domingo (17), às 18h30, no Nilton Santos.

O Botafogo disputa a Taça Rio pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, o Alvinegro foi campeão. A partir deste ano, a competição garante vaga na Copa do Brasil de 2025. O Glorioso foi o quinto colocado no geral e, por isso, tem a vantagem do empate no placar agregado. O Sampaio Corrêa precisa vencer por dois gols de diferença na volta para chegar na final.

O jogo

Sem inspiração, Sampaio Corrêa e Botafogo fizeram um primeiro tempo de pouca emoção — para não dizer nenhuma. Com time reserva, o Glorioso sentiu a falta de entrosamento e faltava criatividade. O time de Saquarema, por sua vez, esbarrava na limitação técnica e também não ameaçava o goleiro Igo Gabriel. A etapa inicial ficou marcada por muita disputa no meio e nenhuma chance de gol.

Na etapa final, o Sampaio Corrêa teve o controle das ações nos primeiros minutos e pressionou o Botafogo, mas faltava criatividade no último terço. O Alvinegro cresceu após a parada técnica com a entrada do jovem Yarlen, que abriu o placar aos 33 minutos. O Galo de Saquarema chegou a igualar com Índio, aos 43, mas o Glorioso desempatou no apagar das luzes, aos 49, com Sapata — que entrou aos 45.

Sampaio Corrêa 1 x 2 Botafogo

Jogo de ida da semifinal da Taça Rio

Data: 10/3/2024

Local: Elcyr Resende, em Bacaxá, Rio de Janeiro (RJ)

Sampaio Corrêa: Leandro Matheus; Lucas Carvalho (Yago Rocha, min. 17'/2ºT), Índio, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas (Hugo Cabral, min. 17'/2ºT), Marcelo (Octávio, min. 37'/2ºT) e Gabriel Agú; Max, Abner (Davi Santos, min. 21'/2ºT) e Rafael Pernão. Técnico: Alfredo Sampaio

Botafogo: Igo Gabriel; Mateo Ponte, Bastos, Kawan e Hugo (Devid, min. 0'/2ºT); Newton (Breno, min. 26'/2ºT), Kauê, Raí (Sapata, min. 45'/2ºT) e Diego Hernández (Yarlen, min. 26'/2ºT); Emerson Urso (Matheus Nascimento, min. 0'/2ºT) e Janderson. Técnico: Fabio Matias

Gols: Yarlen, aos 33' do 2ºT (0-1); Índio, aos 43' do 2ºT (1-1); Sapata, aos 49' do 2ºT (1-2)

Árbitro: André Rodrigo Rocha

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Gabriel Agú (SCO); Emerson Urso, Raí e Bastos (BOT)