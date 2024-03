Yarlen comemora primeiro gol pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Yarlen comemora primeiro gol pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 10/03/2024 18:43

Rio - Autor de um dos gols do Botafogo na vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, pela semifinal da Taça Rio, neste domingo (10), em Bacaxá, Yarlen não escondeu sua emoção. Após a partida, o jovem de 18 anos fez questão de dedicar seu primeiro gol nos profissionais ao pai.

"Primeiramente queria agradecer a Deus. Eu nem sei nem o que falar. Foi um golaço. Antes de eu vir para a viagem, meu pai me mandou uns vídeos treinando comigo quando eu era pequenininho, falando que eu ia chegar orando todos os dias. Eu quase chorei. Eu não duvido que ele chorou em casa (com o gol). Ele disse "meu filho, fico muito feliz em te ver na televisão, foi o que sempre sonhei, desde que você nasceu meu sonho foi te ver jogar no Maracanã". Ele e minha mãe estão muito felizes, não duvido que eles choraram", declarou ao "Goat".

Além de Yarlen, outro garoto da base alvinegra também marcou na partida. Sapata foi o autor do gol da vitória do Glorioso em Bacaxá.

"O que precisar nós (jogadores da base) estamos aí. Eu e meu cria (Sapata) falamos que íamos entrar e decidir o jogo lá no banco e foi o que aconteceu", finalizou Yarlen.

A semifinal da Taça Rio foi apenas o segundo jogo de Yarlen nos profissionais. Na última semana, o garoto estreou pelo Fluminense e viralizou ao cair no fim da partida próximo à linha de fundo. Na ocasião, ele caiu fora do campo e foi colocado de volta para dentro pelos companheiros. Em seguida, os adversários tiraram o atacante novamente.

Com o resultado, o Botafogo pode perder por até um gol de diferença para o Sampaio Corrêa na partida de volta para chegar à decisão da Taça Rio. O Glorioso volta a campo contra o Bragantino, quarta-feira (13), às 21h30, pela Libertadores, em Bragança Paulista.