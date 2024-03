John Textor com os torcedores do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2024 16:59

Rio - O Botafogo celebra nesta segunda-feira (11) dois anos da venda do futebol do clube para o empresário estadunidense John Textor, dono de 90% da SAF do clube. Entre momentos de confiança e decepções, o Alvinegro se reestruturou e vem atraindo os holofotes para o que é a sua nova cara.

Textor assume o controle do Botafogo no dia 11 de março de 2022, com o clube recém-promovido à Série A, elenco ainda em manutenção e afogado em dívidas. O discurso e passo a passo para reconstrução foi adotado e prontamente comprado pela torcida, que, mesmo ainda sem grandes conquistas, vê um cenário melhor, como comemorou o Glorioso nas redes sociais.

"A SAF Botafogo completa dois anos hoje. Em busca da excelência dentro e fora de campo diariamente, tivemos um ciclo de avanços em todas as áreas do Clube. Nosso caminho para colocar o Botafogo no lugar mais alto continua sendo percorrido com muita garra e, apesar dos percalços, temos na torcida mais apaixonada do mundo e na determinação de cada funcionário nossos grandes combustíveis para seguir em frente."

Dentre os avanços da SAF Botafogo estão o retorno à Conmebol Libertadores após seis edições, modernização das instalações, reaproximação com a torcida e muito, mas muito investimento. Em 2024, o Alvinegro comprou o atacante Luiz Henrique do Bétis no que foi o maior movimento da história do futebol brasileiro em números corrigidos (R$ 106 milhões).

O retorno do futebol feminino à elite nacional também é destaque, assim como a valorização da marca em novos acordos comerciais que enchem os cofres, como o patrocínio master da empresa Parimatch - maior da história do clube, com R$ 55 milhões em dois anos - e o aumento de receitas através dos planos de sócio-torcedor.

Nos dois anos, a SAF de Textor também ficou marcada pelo fracasso de 2023, ano em que o Botafogo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro com 14 pontos de vantagem e acabou perdendo o título na reta final. No entanto, o projeto esportivo do bilionário estadunidense mira voos mais altos nas próximas temporadas com um clube moderno e atrativo.