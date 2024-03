Fabio Matias - Vitor Silva/Botafogo

11/03/2024

Rio - Após Fábio Matias assumir de forma interina, com a demissão de Tiago Nunes, o Botafogo obteve cinco vitórias seguidas, incluindo dois triunfos importantes pela Libertadores, contra o Aurora, da Bolívia, e o Bragantino. Isso não acontecia desde 24 de abril, com Luís Castro, que venceu sete partidas seguidas, em 2023. O interino agora se aproxima na marca do português.

Desde a saída de Luís Castro que o Botafogo não conseguia encaixar uma série de cinco vitórias seguidas. O mais próximo que a equipe alvinegra conseguiu chegar foi com Cláudio Caçapa, que, após assumir o lugar do treinador português, também de forma interina, chegou à marca de quatro triunfos consecutivos e, logo depois, deu lugar a Bruno Lage.

A passagem do comandante pelo Glorioso fica marcada também pelas chances dadas aos jovens da base. Com os jogos da Libertadores como principal foco, o Botafogo, em muitos jogos do Campeonato Carioca, poupa jogadores mais importantes.

"Ótimo profissional. Ele tem nos passado a confiança, sobretudo em relação ao trabalho, na parte defensiva. É dar parabéns ao Fábio e ao grupo, que tem comprado a ideia e tem procurado fazer da melhor maneira possível.", pontuou Danilo Barbosa, sobre Fábio Matias.

A tendência é de que, mesmo com os bons resultados, o treinador não seja efetivado. No entanto, seu trabalho foi uma grande mudança para o Glorioso, após o clube ter três trabalhos decepcionantes com seus últimos técnicos (Bruno Lage, Lúcio Flávio e Tiago Nunes).

O Botafogo de Fábio Matias é algo totalmente diferente do que o torcedor viu na reta final do Brasileirão do ano passado, por exemplo, com o ânimo necessário e, sobretudo, a confiança que faltava ao elenco.

VITÓRIAS SEGUIDAS DE LUÍS CASTRO

8/4/23 - Botafogo 5 x 2 Audax - Taça Rio

12/4/23 - Ypiranga-RS 0 x 2 Botafogo - Copa do Brasil

15/4/23 - Botafogo 2 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro

20/4/23 - Botafogo 4 x 0 Univ. César Vallejo - Copa Sul-Americana

24/4/23 - Bahia 1 x 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro

27/4/23 - Botafogo 2 x 0 Ypiranga-RS - Copa do Brasil

30/4/23 - Flamengo 2 x 3 Botafogo - Campeonato Brasileiro

VITÓRIAS SEGUIDAS DE FÁBIO MATIAS

24/02/24 - Audax 0 x 2 Botafogo - Campeonato Carioca

28/02/24 - Botafogo 6 x 0 Aurora - Libertadores

03/03/24 - Fluminense 2 x 4 Botafogo - Campeonato Carioca

06/03/24 - Botafogo 2 x 1 RB Bragantino - Campeonato Carioca

10/03/24 - Sampaio Corrêa 1 x 2 Botafogo - Campeonato Carioca