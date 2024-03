Sapata está no último ano de sub-20 e tenta mostra serviço para seguir com elenco principal do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/03/2024 09:36

após sofrer com lesão em dezembro de 2023, que o deixou fora do início de temporada no sub-20. Sapata precisou de apenas quatro minutos em campo como profissional para marcar o primeiro gol e ser o herói do Botafogo na vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa , pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio. Aos 20 anos, o jovem meia-atacante reaparece com destaque,

"Foi um período muito difícil, mas confio nos planos de Deus. Só eu sei o que passei, foi muita dedicação para chegar até esse momento. Tenho que agradecer também ao Botafogo pela oportunidade. Desde a base venho trabalhando muito. Fico feliz pelo gol, por ter ajudado a equipe", afirmou Sapata.



O jovem jogador chamou a atenção ao se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, quando foi o artilheiro do time com cinco gols. Diante do bom desempenho, o Botafogo resolveu comprá-lo em definitivo em fevereiro do ano passado e pagou R$ 300 mil ao Taubaté, que o havia emprestado.



Em seu último ano como sub-20, Sapata não pôde disputar a edição de 2024 da Copinha, devido a uma lesão muscular. Mas a primeira chance nos profissionais, mesmo entrando nos acréscimos, pode ajudá-lo a seguir no elenco principal nesta temporada, principalmente pela característica de jogar em mais de uma posição.



"Tenho as duas opções bem, consigo jogar pela beirada e como meia, tenho um bom chute. Treino bastante finalizações de fora da área e fui feliz para conseguir fazer o gol. Agora é focar no jogo de volta e também na Libertadores", completou.