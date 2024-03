Danilo Barbosa comemora gol marcado em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2024 21:47

Rio - Botafogo e Corinthians estudam uma possível troca entre o volante Danilo Barbosa e o atacante Gustavo Mosquito. A conversa dos clubes está em estágio inicial. As informações são do "Uol".

Segundo o site, o interesse partiu do Corinthians pelo volante. Desde 2022 no Botafogo, Danilo foi um dos poucos jogadores que se salvou com boas atuações na derrocada do time no Brasileirão passado. Na atual temporada, foi titular em oito dos dez jogos que fez pelo Alvinegro.

O Botafogo, por sua vez, trata a situação com cautela e sem avanços após a consulta feita pelo Corinthians. Vale lembrar que Mosquito é um nome bem avaliado no Glorioso desde a época de Luís Castro.

Na atual temporada, Gustavo Mosquito disputou 12 jogos pelo Timão - dois como titular -, deu uma assistência, mas não marcou nenhum gol.