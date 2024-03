Dono da SAF do Botafogo, John Textor tem feito declarações de corrupção no futebol brasileiro - Olivier Chassignole / AFP

Publicado 11/03/2024 14:30 | Atualizado 11/03/2024 14:45

indícios de manipulação de um jogo entre o clube paulista e o Fortaleza, em 2022, ao falar sobre um

O Palmeiras divulgou uma nota oficial em que promete processar o dono da SAF do Botafogo, John Textor. A ação acontece após o empresário americano falar, sem apresentar provas, que houve, ao falar sobre um caso de corrupção de árbitro do futebol brasileiro , o qual tinha conhecimento.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis – nas esferas civil, criminal e esportiva – contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro", diz a nota.



Em longo texto, o Palmeiras convida Textor a divulgar as informações que têm "aos órgãos competentes, incluindo os públicos". Desde o ano passado, com a perda do título do Brasileirão pelo Botafogo, em que culpa atuação da arbitragem para alguns resultados negativos, o americano fala em casos de corrupção, sem apresentar provas. O máximo foi um relatório de uma empresa contratada, que apontou que o Glorioso perdeu pontos com erros de árbitros, enquanto o Palmeiras foi beneficiado.



"Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer (...) Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga", completa a nota.





Na mais recente declaração sobre o caso, Textor divulgou um vídeo em que reafirmou ter um áudio, validado por "alguém ligado à CBF" de um juiz reclamando de não ter recebido a propina por ajudar a influenciar numa partida que não era das divisões principais do futebol brasileiro.

Foi nesse contexto que ele citou o jogo envolvendo o Palmeiras, mas reforçou que o clube paulista não tinha nada a ver com o suposto crime:



"O relatório da manipulação de resultados é relacionado a um jogo que terminou em 2022, era um jogo do Palmeiras. Parece que o Palmeiras não estava envolvido. Era Palmeiras x Fortaleza. Essa evidência foi enviada para a CBF, não sei quem estava envolvido nisso, eu não estava envolvido".





Textor, que já foi suspenso pelo STJD por 30 dias no fim de 2024, pode ser suspenso automaticamente se não cumprir a determinação. E ainda corre o risco de pegar pena de 90 a 360 dias se for julgado culpado.

Confira a nota completa do Palmeiras sobre Textor



A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos.



Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que, no ano passado, sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas.



Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga.



Ressaltamos o nosso mais profundo respeito pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube centenário com o qual tivemos o privilégio de disputar, em 2023, um dos mais emocionantes Brasileiros da história."