Thiago AlmadaAFP

Publicado 12/03/2024 11:32

Rio - Grande desejo de John Textor, o meia argentino Thiago Almada dificilmente jogará no Botafogo. De acordo com o "ge", o argentino tem preferência por atuar na Europa depois que deixar o Atlanta United, dos Estados Unidos.



Segundo o jornalista Fabrizio Romano, um dos times europeus que aparecem como possível destino de Almada é o Atlético de Madrid. O clube espanhol corre risco de perder Angel Correa no meio do ano e enxergam o jovem argentino como um bom nome para substituí-lo.



Internamente, Thiago Almada é visto pelo Atlanta United como um jogador de valor no mercado. O time norte-americano não pretende negociar o jogador por menos de 30 milhões de dólares (R$ 149 milhões, na cotação atual).



Nos últimos dias, Textor declarou em entrevista que fez uma proposta de 20 milhões de dólares pelo meia. No entanto, o valor não seduziu os americanos.

Na Copa do Mundo, Almada atuou por apenas seis minutos na vitória de 2 a 0 sobre a Polônia, na última partida da Argentina na primeira fase. Revelado pelo Vélez Sarsfield, ele é a contratação mais cara da história da MLS. Em 2022, o Atlanta pagou 16 milhões de dólares pelo atleta.