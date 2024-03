Jeffinho retornou ao Botafogo cedido por empréstimo pelo Lyon, da França - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/03/2024 10:03

Rio - O Botafogo teve uma boa notícia no treino da última segunda-feira (11). Após se recuperar de uma lesão na coxa direita, o atacante Jeffinho iniciou a transição e já conseguiu ir a campo no Espaço Lonier.

Apesar da novidade, o torcedor do Botafogo precisará esperar um pouco mais para ver Jeffinho em campo. Ele não será relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (13), em Bragança Paulista, pela terceira fase da Libertadores.

O Botafogo ainda adota cautela em relação ao retorno. Apesar de Jeffinho já ter superado as etapas de fisioterapia e fortalecimento físico, o clube não quer acelerar os processos. Há um temor por conta do biotipo franzino do jogador, que pode gerar um natural desequilíbrio muscular.

Jeffinho não entra em campo desde o dia 3 de fevereiro. O atacante se lesionou na partida contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.