Raul é o novo goleiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/03/2024 16:26

Rio - Reforço recém-anunciado pelo Botafogo, o goleiro Raul se apresentou nesta terça-feira (12) no CT Espaço Lonier e iniciou as avaliações junto ao Núcleo de Saúde e Performance do clube. O atleta passou por exames de rotina, além dos acompanhamentos nas demais áreas, como fisiologia, nutrição e psicologia.

Raul já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e, com isso, está liberado para estrear pelo Botafogo no domingo (17), contra o Sampaio Corrêa, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio - na ida, o Glorioso venceu por 2 a 1.

O novo goleiro do Alvinegro, de 26 anos, foi um dos destaques do Campeonato Gaúcho vestindo a camisa do São Luiz e assinou até o fim de 2025. Ele desembarcou no Rio de Janeiro apenas na última segunda-feira e celebrou o acerto.

"É o primeiro clube de série A na minha carreira. Um time que tem uma torcida grande e fanática. Espero poder representar bem meu nome e o do Botafogo, fazendo minha parte e buscar títulos para o clube. Estou muito feliz e motivado."