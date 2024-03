Yarlen é a principal novidade da relação do Botafogo para o jogo contra o Bragantino - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/03/2024 14:22

O Botafogo divulgou na tarde desta terça-feira (12) a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Bragantimo, que acontece na próxima quarta-feira (13), às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela partida de volta da terceira fase da Pré-Libertadores.

A principal novidade da relação é o atacante Yarlen, que foi autor de um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Sampaio Corrêa no último domingo (10), pelas semifinais da Taça Rio. O jogador de 18 anos entra na lista do jogo contra o Bragantino no lugar de Matheus Nascimento, que não ficará no banco de reservas. Além dele, o goleiro Lucas Barreto também foi relacionado.

Por outro lado, o Botafogo também terá inúmeros desfalques para a partida contra o Bragantino. Jeffinho, por mais que tenha treinado no campo nesta terça-feira (12) , ainda não tem condições de jogo para enfrentar o clube de Bragança Paulista. Além do atacante, Patrick de Paula, Rafael, John, Jeffinho, Jacob Montes e Pablo também estão fora por lesões.

Confira abaixo a lista de jogadores relacionados do Botafogo para o duelo contra o Bragantino:

Goleiros:

Gatito Fernández

Igo Gabriel

Lucas Barreto



Defensores:

Alexander Barboza

Bastos

Damián Suárez

Hugo

Lucas Halter

Marçal

Mateo Ponte



Meio-campistas:

Danilo Barboza

Diego Hernández

Eduardo

Kauê

Marlon Freitas

Raí

Tchê Tchê



Atacantes:

Emerson Urso

Janderson

Júnior Santos

Savarino

Tiquinho Soares

Yarlen