Lance do jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/03/2024 21:22 | Atualizado 12/03/2024 21:22

Rio - Nesta quarta-feira, 13, o Botafogo enfrentará o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, às 21h30, pelo jogo da volta da terceira fase da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN, do Star+, do globoplay e do ge. Além disso, conforme informou a Folha de S. Paulo, a TV Globo fará a transmissão para o Rio de Janeiro e o interior de São Paulo.

Na ida, o Glorioso venceu o Massa Bruta por 2 a 1. Dessa forma, um empate classifica o time carioca para a fase de grupos da Libertadores. Derrota por um gol de diferença força a decisão por pênaltis.