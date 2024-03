Botafogo precisa de um empate contra o Bragantino para avançar na Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/03/2024 14:51

Rio - É decisão e um dos momentos mais importantes da SAF do Botafogo, que completou dois anos sob o comando de John Textor. Nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), o Glorioso volta a campo contra o Red Bull Bragantino em busca de uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores, o grande foco nos primeiros momentos do projeto. O cenário é animador com boa sequência sob o comando do interino Fabio Matias, que volta ao Nabi Abi Chedi agora para eliminar da competição sua antiga casa.

Desde que assumiu o comando da equipe interinamente, Fabio Matias tem 100% de aproveitamento em cinco compromissos - sendo dois pela Libertadores, contra Aurora-BOL (6 a 0) e o próprio Bragantino no jogo de ida (2 a 1), além de um clássico contra o Fluminense pelo Estadual (4 a 2).

Fabio conhece bem a casa e o trabalho feito pelo técnico Pedro Caixinha, já que estava no Massa Bruta como técnico do time sub-23. Figura exaltada pela diretoria alvinegra, o comandante virou a chave no elenco e atua, principalmente, como um grande motivador. Ele fez o Botafogo voltar a apresentar bom futebol e resgatou algumas peças importantes, como o lateral-esquerdo Marçal e os meias Marlon Freitas e Eduardo.

Motivação

O Botafogo ainda não pode contar com dois dos principais reforços da temporada: Jeffinho e Luiz Henrique, ambos lesionados. No entanto, Fabio Matias tem no elenco um jogador vivendo momento iluminado. Júnior Santos aparece no início de 2024 como grande destaque e, em três jogos pela Libertadores, soma sete gols e muita disposição pelo lado direito.

Na lista de relacionados para o confronto decisivo, o interino fez uma mudança interessante e que chamou atenção: sai Matheus Nascimento, outrora tratado como joia, e entra Yarlen, jovem de 18 anos, também atacante, que marcou lindo gol na vitória sobre o Sampaio Corrêa e mostrou muita habilidade, surgindo como mais uma peça de qualidade no setor.

Retrospecto

Desde que o Red Bull Bragantino subiu de prateleira no futebol nacional, enfrentou o Botafogo seis vezes e só conseguiu uma vitória, em 2020, por 2 a 1, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, e não foi em Bragança Paulista. O histórico mostra outras três vitórias do Alvinegro e dois empates.

Trazendo o recorte para tempos recentes, Pedro Caixinha, técnico do Massa Bruta, encontrou muita dificuldade diante do Glorioso em 2023, com um elenco bem parecido com o atual. Na última edição do Brasileirão, o Alvinegro venceu sem dificuldade no primeiro turno, no Nilton Santos, pelo placar de 2 a 0, e, na volta, no Nabi Abi Chedid, quando já estava em derrocada e sob o comando do interino Lucio Flavio, empate em 2 a 2 com o Bragantino marcando no último lance do jogo.

No jogo de ida pela terceira fase da Libertadores, o Glorioso venceu por 2 a 1 com dois gols de Júnior Santos, e, com isso, joga por um empate para avançar à fase de grupos. Caso o Red Bull Bragantino vença por dois ou mais gols de diferença, ficará com a vaga. Em caso de vitória simples da equipe de São Paulo, a disputa será nos pênaltis.