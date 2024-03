Dono da SAF de John Textor ainda não apresentou as provas que diz ter sobre manipulação de jogos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/03/2024 12:38 | Atualizado 13/03/2024 12:39

de que uma partida entre o clube cearense e Palmeiras teria sofrido manipulação, em 2022.

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, recebeu uma ligação de John Textor, dono da SAF do Botafogo, para pedir desculpas pela declaração em vídeo recente,. O americano vem afirmando sistematicamente de que tem um áudio provando caso de corrupção envolvendo árbitro, e Paz pediu para que ele divulgue essas provas.

"Ele me ligou ontem (terça-feira) e me pediu desculpas, disse que o Fortaleza não tem nada a ver com isso. Nas palavras dele, disse que vai seguir trabalhando para provar o que foi falado", disse o dirigente do Fortaleza, em evento da Federação Paulista de Futebol.

Em relação às seguidas declarações sobre manipulação de jogos, Paz deseja que as acusações sejam esclarecidas o quanto antes.

"Acho que ele tem que provar. Se levantou essa bola, deve ter elementos que justifiquem essa fala dele. É muito forte a afirmação. Se você achar que o jogo está sendo manipulado por árbitro, jogador, seja quem for, para que competir? Isso tem que ser esclarecido. Se realmente teve, que punam os envolvidos. Se não teve, quem levantou essa bola vai ter que responder", afirmou.

Palmeiras não gostou nem um pouco e processar Textor nas esferas civil, criminal e esportiva.

Também citado, onão gostou nem um pouco e divulgou uma nota oficial em que promete