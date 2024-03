Júnior Santos fez o gol que classificou o Botafogo para a fase de grupos da Libertadores - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/03/2024 23:32

São Paulo - Chega de pressão e dúvida. O Botafogo está na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024. Foi com muita emoção, mas a equipe de Fabio Matias, após vencer a ida por 2 a 1, foi ao Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, nesta quarta-feira (13), e segurou o empate em 1 a 1 para comemorar a participação na sequência da competição. O gol do Alvinegro foi marcado pelo atacante Júnior Santos, já na segunda etapa.

Diferente do cenário da primeira partida, o Botafogo se viu em situação desconfortável em Bragança Paulista com os donos da casa pressionando em busca da reversão no agregado. A principal arma do Mass Bruta foi o ataque pelos lados de campo, com Helinho em cima de Marçal e Barboza.

A primeira etapa foi marcada por muitos duelos físicos, com o Glorioso procurando as referências do ataque: Tiquinho Soares e Júnior Santos. O segundo, principal nome da equipe na Libertadores, foi muito marcado e não conseguiu se destacar. O Red Bull Bragantino teve oportunidades na bola aérea, mas Gatito Fernández conseguiu intervir em bons lances.

Emoção

O cenário da decisão complicou logo aos cinco minutos da segunda etapa. Cleiton cobrou tiro de meta ligando no campo de ataque, Damián Suárez deixou a bola quicar e Tiago Borbas ultrapassou na corrida. O lateral-direito uruguaio parou a jogada e, como era o último na defesa em um lance de clara chance de gol, ele foi expulso pelo árbitro Wilmar Roldán.



O Bragantino pressionou, chegou dentro da área, finalizou, mas não conseguiu abrir o placar. No erro na defesa, o Botafogo brilhou e deixou a vida mais tranquila na luta por uma vaga na fase de grupos. E tinha que ser dele: o grande nome da temporada até então.



Aos 30 minutos, Hugo foi lançado pela esquerda no ataque e disputou com Lucas Cunha, que reclamou de empurrão e se jogou. A arbitragem mandou o lance seguir, o lateral-esquerdo rolou para o meio da área e ele, Júnior Santos, apareceu para tocar e anotar seu oitavo gol em quatro jogos pela competição.



Os comandados de Fabio Matias fecharam bem uma linha na entrada da área e afastaram os perigos por cima. Restavam as tentativas por baixo nas jogadas individuais. E foi assim que o Bragantino chegou ao empate para assombrar a reta final do duelo. Aos 41, Talisson recebeu de costas, deu lindo corte em Lucas Halter e soltou uma bomba sem chances para Gatito Fernández. Nervosismo no Nabi Abi Chedid, com um milagre na reta final.



Nos últimos minutos de jogo, apareceu Gatito Fernández para, mais uma vez, garantir o Glorioso na fase de grupos. Assim como em 2017. Helinho apareceu dentro da pequana área sozinho, tocou na direção do gol, e o paraguaio fez grande defesa. No reflexo. É o Botafogo garantido na principal competição de clubes do continente.

Ficha técnica



Red Bull Bragantino 1 x 1 Botafogo



Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Data e hora: 13/3 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Wilmar Roldán

Assistentes: Alexander Guzmán e Jhon Léon



Gols: Talisson 41'/2ºT (RBB); Júnior Santos 30'/2ºT (BOT)



Cartões amarelos: Gatito Fernández, Marçal, Danilo Barbosa e Janderson

Cartão vermelho: Damián Suárez (BOT)



BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom (Matheus Fernandes), Eric Ramires (Laquintana) e Lincoln (Guilherme Lopes); Helinho, Eduardo Sasha (Talisson) e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Eduardo (Meteo Ponte); Júnior Santos (Tchê Tchê), Savarino (Hugo) e Tiquinho Soares (Janderson). Técnico: Fabio Matias.