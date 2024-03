STJD - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/03/2024 17:25 | Atualizado 13/03/2024 17:56

Rio - John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, ainda não apresentou provas de que há corrupção na arbitragem brasileira, mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) já abriu o inquérito para investigar o caso. A informação foi dada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem de O Dia.