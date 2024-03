Neymar no CT do Al-Hilal - Divulgação

Publicado 13/03/2024 16:57

Rio - Neymar viajará a Belo Horizonte nesta quinta-feira (14) para passar por uma nova reavaliação da cirurgia que fez no joelho direito por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, há quase cinco meses. O jogador se consultará com Rodrigo Lasmar, médico da CBF e do Atlético-MG, antes de se reapresentar ao Ail-Hilal.

Desde que realizou a cirurgia, Neymar tem feito avaliações frequentes no local. O atacante passou os três primeiros meses se recuperando no Brasil e voltou ao Al-Hilal no dia 15 de fevereiro, mas foi liberado nos últimos dias para retornar ao país.

A lesão de Neymar aconteceu no jogo entre Brasil e Uruguai, no dia 17 de outubro do ano passado, pelas eliminatórias para a Copa de 2026. O atacante desfalcará a seleção brasileira na Copa América e ainda não tem data para voltar aos gramados.