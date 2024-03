Felipe Melo, do Fluminense, em ação contra o Flamengo - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 13/03/2024 16:02

Rio - Diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta atacou Felipe Melo por conta de um lance envolvendo o zagueiro do Fluminense e o atacante Pedro, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, último sábado (9). O jogador tricolor teria tentado dar um soco no centroavante rubro-negro em um ataque do clube da Gávea, e o dirigente afirmou que o atleta de 40 anos está passando uma imagem de "covarde" e de "frouxo".

“Covarde, né? Eu conheço um pouco disso. No MMA, é um soco conhecido como ‘Mata Cobra’, que é quando o cara pula e soca de cima pra baixo. Existe isso, quem conhece sabe do que estou falando. Ele (Felipe Melo) fez isso contra o Pedro”, iniciou Cotta, em entrevista ao "Paparazzo Rubro-Negro".

“A arbitragem acha que ele tentou tomar a frente. Tomou a frente nenhuma, começou o movimento de mão fechada e termina de mão aberta, que é o natural. Isso não aparece nas lutas porque os lutadores usam luva. O Felipe Melo, como jogador, precisa se preocupar com sua imagem. Está passando uma imagem de covarde e frouxo. Se ele treina luta, ele que se aposente do futebol”, completou.

Esse não foi o único lance polêmico de Felipe Melo no Fla-Flu. O zagueiro também se envolveu em uma dividida em Arrascaeta, e muitos rubro-negros pediram o cartão vermelho.

Nesse clima de rivalidade, as duas equipes voltam a entrar em campo pela semifinal do estadual no próximo sábado (16), às 21h, no Maracanã. Por ter vencido o Fluminense por 2 a 0 no jogo da ida, o Flamengo só não se classifica para a final do Carioca se perder por três gols de diferença.