Helmut Marko, consultor da Red Bull, ao lado de Max Verstappen, atual tricampeão da categoria - AFP

Publicado 13/03/2024 16:41

Rio - Conselheiro da Red Bull Racing, Helmut Marko questionou as escolhas financeiras da Ferrari. Em entrevista ao portal "Speedweek", da Alemanha o austríaco, de 80 anos, rasgou elogios ao jovem britânico Oliver Bearman, que substituiu o espanhol Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita, e levantou dúvidas sobre a decisão da equipe italiana em contratar o heptacampeão Lewis Hamilton para 2025.

"Achei sensacional a estreia do Ollie Bearman na Ferrari. Estar em uma pista como Jeddah sem muito treinamento foi realmente poderoso. Às vezes ele dirigia quase no mesmo nível de Charles Leclerc. Mas o que a Ferrari está fazendo agora? Eles estão comprando o caro Hamilton, Leclerc tem um contrato de longo prazo e, agora, Bearman está exibindo um super talento", disse.

Bearman, de 18 anos, substituiu Carlos Sainz, que precisou passar por uma cirurgia no apêndice. O jovem assumiu o carro no treino livre 3, se classificou em 11º lugar e terminou a corrida na sétima colocação. O piloto britânico recebeu elogios e surpreendeu a todos no paddock pelo desempenho. A presença no grid da Fórmula 1 em 2025, no entanto, é incerta.

A Ferrari já tem um acerto com Lewis Hamilton para 2025. O heptacampeão vai assumir o lugar de Carlos Sainz, que deixará a equipe. A Mercedes, por sua vez, avalia a possibilidade de contratar o espanhol, além de sonhar com Max Verstappen. O atual tricampeão saiu em defesa de Helmut Marko após a polêmica envolvendo o chefe de equipe Chrstian Horner e está em crise interna com a RBR.