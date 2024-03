Xavi Hernández, porém, já anunciou que deixará o comando técnico do Barcelona ao fim desta temporada - AFP

Publicado 13/03/2024 14:30

Espanha - Técnico do Barcelona, Xavi Hernández desabafou após a vitória do clube catalão sobre o Napoli, por 3 a 1, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ele relembrou as críticas que sofreu junto aos jogadores ao longo desta temporada.

"Eu disse que, depois de anunciar a minha decisão de ir embora ao final da temporada, isso libertaria os jogadores. A equipe daria um passo adiante e assim está sendo. As pessoas não acreditavam em mim, recebemos críticas injustas. Diziam que eu ia perder o vestiário, mas os jogadores vieram à frente", declarou.

"O que faremos com o bobo da corte da Champions? O que faremos? É um dos meus melhores momentos"", rebateu Xavi.

Diante do Napoli, o Barcelona teve uma de suas melhores atuações em 2023/24. O time catalão não se classificava às quartas de final da Liga dos Campeões há quatro anos.

"Um dia para o torcedor desfrutar. Estou contentíssimo porque fizemos um jogo muito completo. O time se esvaziou e lutou. Dominamos em muitos momentos e estamos entre os oito melhores da Europa quatro anos depois", afirmou.

O técnico, porém, já anunciou que deixará o comando da equipe ao final da temporada. Desde o fim de janeiro, quando Xavi comunicou a decisão, o Barcelona entrou em campo 17 vezes, venceu 11, empatou três e perdeu três.